Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 20 dicembre

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello SportLa Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LiaQuartapelle : Da agosto i talebani hanno compiuto almeno 72 uccisioni extragiudiziali di persone legate al precedente governo o a… - cn1926it : IL #NAPOLI SUI MEDIA – Le prime pagine dei #giornali di oggi 20 DICEMBRE - ilnapolionline : Rassegna stampa del 20 dicembre. Prime pagine sportive nazionali - - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? Colpo #Napoli a #SanSiro: vittoria di misura che vale il secondo posto ?? Furia #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

Ledei Quotidiani Sportivi di Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i ......e perfettamente equilibrato tra le cazzate e un afflato eroico preso direttamente dalledi ... lo fanno nel momento più nero per Peter, che ha appena perso zia May sostanzialmente per colpa ...“Colpaccio Napoli”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Batte il Milan a San Siro, lo aggancia a scavalca l’Atalanta. Elmas decide il big-match: l’Inter rimane a +4 ...Il Corriere della Sera si occupa di Serie A in prima pagina, questa mattina. Il quotidiano titola: “Il Napoli batte il Milan. Inter campione ...