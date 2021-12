Le Marche da oggi zona gialla. Con allerta: prepararsi all'aumento dei ricoveri, ecco perché. E attenzione alle nuove regole (Di lunedì 20 dicembre 2021) ANCONA - Se basterà indossare sempre la mascherina , anche all'aperto, lo scopriremo presto. Gli allarmi accesi sul quadrante del servizio Salute della Regione dicono che bisogna mettere in conto un ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 20 dicembre 2021) ANCONA - Se basterà indossare sempre la mascherina , anche all'aperto, lo scopriremo presto. Gli allarmi accesi sul quadrante del servizio Salute della Regione dicono che bisogna mettere in conto un ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @benjamn_boliche: ??Da oggi passano in zona gialla Marche, Liguria, Veneto e Pa di Trento. - benjamn_boliche : ??Da oggi passano in zona gialla Marche, Liguria, Veneto e Pa di Trento. - bizcommunityit : Covid, oggi in Italia 24.259 contagi e 97 morti, possibili nuove restrizioni per Natale. Da domani Veneto, Marche,… - IGNAZIO69475723 : RT @claudiodamico72: Da domani, Veneto, Marche, Liguria e Trento passano in zona gialla. Vi ricordate quando #Conte divise l’Italia per… - claudiodamico72 : Da domani, Veneto, Marche, Liguria e Trento passano in zona gialla. Vi ricordate quando #Conte divise l’Italia p… -