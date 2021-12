Le acconciature di Natale e Capodanno più belle e facili da fare in pochi minuti anche da sola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cene, party, aperitivi e feste in famiglia come se non ci fosse un domani… Più si arriva al fatidico giorno di Natale e più l’ansia di far tutto aumenta! E così, aumentano le crisi su cosa indossare, come truccarsi, come acconciare i capelli per tutti questi appuntamenti! Niente paura! Quest’articolo scioglierà ogni dubbio sui vostri tarli mentali riguardanti le acconciature di Natale e vi darà qualche dritta su come fare per essere perfette, glamour e soprattutto in poco tempo! Come? Il segreto è uno e uno solo e va perfettamente al passo con i tempi e le tendenze del 2021: sono gli accessori per capelli! Ebbene sì… Dalle passerelle dello scorso inverno, sono arrivati alla riscossa anche tra le ragazze e rappresentano quanto di più bon ton, chic e alla moda si possa utilizzare per le ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cene, party, aperitivi e feste in famiglia come se non ci fosse un domani… Più si arriva al fatidico giorno die più l’ansia di far tutto aumenta! E così, aumentano le crisi su cosa indossare, come truccarsi, come acconciare i capelli per tutti questi appuntamenti! Niente paura! Quest’articolo scioglierà ogni dubbio sui vostri tarli mentali riguardanti ledie vi darà qualche dritta su comeper essere perfette, glamour e soprattutto in poco tempo! Come? Il segreto è uno e uno solo e va perfettamente al passo con i tempi e le tendenze del 2021: sono gli accessori per capelli! Ebbene sì… Dalle passerelle dello scorso inverno, sono arrivati alla riscossatra le ragazze e rappresentano quanto di più bon ton, chic e alla moda si possa utilizzare per le ...

Advertising

VanityFairIt : Cinema, tv, social e red carpet hanno decretato che le chiome a tutto volume sono le più cool del momento. Ottima… - Italia_Notizie : 7 acconciature fai-da-te per le feste di Natale - VanityFairIt : I segreti dal tappeto rosso da replicare a casa, giusto in tempo per Natale - beautyplanet78 : Acconciature natale 2021 - IOdonna : Capelli idratati e morbidi in inverno con la piastra a vapore Steam Lustre di BaByliss -