Lazio, Zingaretti: «Oggi firmerò ordinanza per obbligo mascherine all’aperto» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lazio mascherine. “Noi Oggi faremo l’ordinanza che introdurrà l’obbligo delle mascherina all’aperto. È una misura preventiva ma come abbiamo sempre fatto puntiamo ad anticipare il virus”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione di un progetto di telemedicina negli istituti penitenziari al carcere di Rebibbia a Roma. “Una misura preventiva, ma come sempre puntiamo ad anticipare il virus”, ha aggiunto. Leggi anche: Covid Lazio, l’assessore D’Amato preoccupato per l’aumento dei contagi: “Serve l’obbligo vaccinale” Zingaretti contro i tamponi nel Lazio “Sono contrarissimo all’ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021). “Noifaremo l’che introdurrà l’delle mascherina. È una misura preventiva ma come abbiamo sempre fatto puntiamo ad anticipare il virus”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, a margine della presentazione di un progetto di telemedicina negli istituti penitenziari al carcere di Rebibbia a Roma. “Una misura preventiva, ma come sempre puntiamo ad anticipare il virus”, ha aggiunto. Leggi anche: Covid, l’assessore D’Amato preoccupato per l’aumento dei contagi: “Serve l’vaccinale”contro i tamponi nel“Sono contrarissimo all’ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ...

