Lazio, tampone ogni 10 giorni per i sanitari: Zingaretti firma l'ordinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Test per i sanitari ogni dieci giorni, per intercettare subito eventuali positività, e obbligo di mascherina all'aperto per tutti per un mese a partire dal 23 dicembre. Lo prevede... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 dicembre 2021) Test per idieci, per intercettare subito eventuali positività, e obbligo di mascherina all'aperto per tutti per un mese a partire dal 23 dicembre. Lo prevede...

Advertising

ilmessaggeroit : Lazio, Regione dispone tampone ogni 10 giorni per i sanitari: l'ordinanza di Zingaretti - LALAZIOMIA : Covid, Vezzali: “Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura”… - IlPrimatoN : Il governatore del Lazio: 'Oggi ordinanza su mascherina all'aperto obbligatoria' #tamponeobbligatorio - AveCarla1 : RT @ghino61: Quest'uomo spieghi agli italiani perché vaccinarsi quando per andare a cena,pur avendo fatto la 3° dose, si deve fare il tampo… - IONONMIARRENDO : RT @ghino61: Quest'uomo spieghi agli italiani perché vaccinarsi quando per andare a cena,pur avendo fatto la 3° dose, si deve fare il tampo… -