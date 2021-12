Lazio, l'ordinanza della Regione: test ai sanitari ogni 10 giorni e obbligo di mascherina all'aperto (Di lunedì 20 dicembre 2021) commenta test per gli operatori sanitari ogni dieci giorni, per intercettare subito eventuali positività, e obbligo di mascherina all'aperto per tutti, a partire dal 23 dicembre fino al 23 gennaio. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) commentaper gli operatoridieci, per intercettare subito eventuali positività, ediall'per tutti, a partire dal 23 dicembre fino al 23 gennaio. Lo ...

