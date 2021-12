Lazio, Immobile in dubbio per Venezia: le condizioni dell’attaccante (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ciro Immobile non si allena da mercoledì, la sua presenza nel match contro il Venezia resta in forte dubbio In casa Lazio Immobile preoccupa. La Gastroenterite lo ha debilitato, per sicurezza è stato sottoposto a due tamponi che hanno dato poi esito negativo. Oggi i biancocelesti si ritrovano per allenarsi, ma non è detto che ci sia Immobile. La presenza per l’ultima sfida del 2021 contro il Venezia, dunque, resta in dubbio per l’attaccante biancoceleste. Sarri ha 48 ore per capire se potrà contare sul suo punto di riferimento offensivo o se dovrà giocare con il falso nove. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cironon si allena da mercoledì, la sua presenza nel match contro ilresta in forteIn casapreoccupa. La Gastroenterite lo ha debilitato, per sicurezza è stato sottoposto a due tamponi che hanno dato poi esito negativo. Oggi i biancocelesti si ritrovano per allenarsi, ma non è detto che ci sia. La presenza per l’ultima sfida del 2021 contro il, dunque, resta inper l’attaccante biancoceleste. Sarri ha 48 ore per capire se potrà contare sul suo punto di riferimento offensivo o se dovrà giocare con il falso nove. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

