Lazio | dal 23 dicembre obbligo di mascherine all’aperto Zingaretti firma l’ordinanza | «Teniamo alta la guardia»

«Ho firmato l'ordinanza che prevede l'obbligo di mascherine all'aperto nella regione Lazio. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il Coronavirus». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, annunciando l'introduzione dell'obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'aperto. L'obbligo di mascherina sarà valido da giovedì 23 dicembre fino al 23 gennaio 2022 (incluso), e sarà valido su tutto il territorio della ...

