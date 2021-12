Lavoro, per una donna su due la ripresa è precaria: al Sud meno contratti ma più stabili – Il Gender Policies Report (Di lunedì 20 dicembre 2021) La ripresa c’è ma non per tutti. Nonostante il Pnrr la precarietà occupazionale e la discontinuità continuano a colpire soprattutto le donne. Lo spiega oggi il Gender Policies Report 2021 dell’Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche pubbliche (Inapp), che parla di un paese a più velocità ma con un punto comune: «In questo anno e mezzo di pandemia l’aumento delle diseguaglianze di genere è cresciuto – dice il presidente Sebastiano Fadda -. E parte da un dato strutturale dell’occupazione che vede al 67,8% il tasso di occupazione degli uomini e al 49,5% quello delle donne. È chiaro che la pandemia non ha fatto che allargare questo divario» Il Gender Gap sul Lavoro Attualmente sono a tempo indeterminato solo il 14% dei nuovi contratti e il 38% delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lac’è ma non per tutti. Nonostante il Pnrr la precarietà occupazionale e la discontinuità continuano a colpire soprattutto le donne. Lo spiega oggi il2021 dell’Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche pubbliche (Inapp), che parla di un paese a più velocità ma con un punto comune: «In questo anno e mezzo di pandemia l’aumento delle diseguaglianze di genere è cresciuto – dice il presidente Sebastiano Fadda -. E parte da un dato strutturale dell’occupazione che vede al 67,8% il tasso di occupazione degli uomini e al 49,5% quello delle donne. È chiaro che la pandemia non ha fatto che allargare questo divario» IlGap sulAttualmente sono a tempo indeterminato solo il 14% dei nuovie il 38% delle ...

Lavoro, nel 2021 contratti part time per una donna su due. E' quanto emerge dal Gender policies Report 2021, elaborato dall'Inapp ...

