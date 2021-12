Lavoro | Istat | nel terzo trimestre 505 mila occupati in più

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Circa un contratto a termine su tre non supera il mese, quasi due su tre non superano i 6 mesi mentre meno di uno su 100 supera l'anno di durata

Advertising

ANPALServizi : RT @ANPALgov: ?? Nota trimestrale sull'#occupazione: cresce il lavoro nell’ultimo trimestre +1,5% e su base annua +3,7%. Maggiori informaz… - CordiscoNino : RT @ANPALgov: ?? Nota trimestrale sull'#occupazione: cresce il lavoro nell’ultimo trimestre +1,5% e su base annua +3,7%. Maggiori informaz… - ANPALgov : ?? Nota trimestrale sull'#occupazione: cresce il lavoro nell’ultimo trimestre +1,5% e su base annua +3,7%. Maggior… - AndrevoAndrea : @GiorgiaMeloni I dipendenti degli uffici di collocamento sono pagati, giustamente. Perché non dovrebbero esserlo an… - Cristof14301264 : @GiorgiaMeloni Ma Stai zitto ??, le navigator hanno permesso a 35% di percepitore del RDC di trovare lavoro, dati ISTAT... -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Istat

AGI - Cresce l'occupazione e segna un aumento di 121.000 unità sul secondo trimestre e di 505.000 unità sul terzo trimestre 2021. Lo si legge nella nota congiunta, Ministero dele delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal. Le posizioni lavorative dipendenti salgono di 163.000 unità negli ultimi tre mesi, sia a tempo indeterminato (+47 mila ...Nel terzo trimestre 2021 l'input di, misurato in termini di Ula (Unità diequivalenti a tempo pieno), aumenta sia in termini congiunturali (+1,5% rispetto al secondo trimestre 2021) sia su base annua...(Teleborsa) - Da sempre a braccetto, caporalato e lavoro nero, soprattutto nel settore dell’agricoltura, hanno assunto dimensioni preoccupanti; secondo alcune stime, infatti, in ...Lavoro, nel terzo trimestre 505mila occupati in più. E' quanto emerge dalla Nota trimestrale che contiene i dati del ministero del Lavoro, dell'Istat, dell'Inps, dell'Inail e dell'Anpal ...