Latina-Palermo, aperte le vendite per il settore ospiti: tutte le info per l’acquisto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Disponibili all'acquisto i biglietti per il settore ospiti in occasione del match tra Latina e Palermo Leggi su mediagol (Di lunedì 20 dicembre 2021) Disponibili all'acquisto i biglietti per ilin occasione del match tra

Advertising

zazoomblog : Latina-Palermo domani Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni su - Mediagol : Latina-Palermo, domani Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni su - LatinaCorriere : Latina Calcio 1932-Palermo, ultimo match 2021: sconti per la tifoseria - - ILOVEPACALCIO : LATINA-PALERMO: BIGLIETTI IN VENDITA LE INFO - Ilovepalermocalcio - latinacalcio : Latina Vs Palermo, al via la vendita dei tagliandi anche al botteghino dello stadio.: Ultima partita del 2021 e pri… -