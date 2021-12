L’Associazione stampa parlamentare siciliana istituisce premio ‘Camillo Pantaleone’ (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Associazione stampa parlamentare siciliana ha istituito il premio 'Camillo Pantaleone', destinato al cronista parlamentare dell'anno. Il premio, la prima edizione, si svolgerà a fine 2022 e consisterà in una somma di denaro che il vincitore devolverà in beneficenza a enti, associazioni, onlus, famiglie particolarmente bisognose. Stamani nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno con i giornalisti a Palazzo dei Normanni, il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ha accolto con favore la proposta di co-finanziare il premio. Il vincitore sarà selezionato da una giuria composta dai membri del Consiglio direttivo dell'Associazione della stampa parlamentare e da rappresentanti dell'Assemblea regionale ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Associazioneha istituito il'Camillo Pantaleone', destinato al cronistadell'anno. Il, la prima edizione, si svolgerà a fine 2022 e consisterà in una somma di denaro che il vincitore devolverà in beneficenza a enti, associazioni, onlus, famiglie particolarmente bisognose. Stamani nel corso della tradizionale conferenzadi fine anno con i giornalisti a Palazzo dei Normanni, il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ha accolto con favore la proposta di co-finanziare il. Il vincitore sarà selezionato da una giuria composta dai membri del Consiglio direttivo dell'Associazione dellae da rappresentanti dell'Assemblea regionale ...

Advertising

ilvaglio1 : L'assemblea dei Sindaci dell'associazione Sannio Smart Land #smartland #titerno #tammaro #ninolomnardi #benevento - UCIMU : @clomastro , Responsabile Direzione Relazioni Esterne e Ufficio Stampa UCIMU, riceve il premio dalla presidente… - LobbaLuisa : RT @gruppomondadori: Il nostro magazine @Focus lancia un numero speciale in collaborazione con @WWFitalia: un progetto divulgativo per racc… - SandraCeradini : RT @gruppomondadori: Il nostro magazine @Focus lancia un numero speciale in collaborazione con @WWFitalia: un progetto divulgativo per racc… - fendente1 : RT @gruppomondadori: Il nostro magazine @Focus lancia un numero speciale in collaborazione con @WWFitalia: un progetto divulgativo per racc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Associazione stampa La tragedia delle sei “olivere” uccise della bufera il 20 dicembre 1877 sulla Colla Termini La Stampa