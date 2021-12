L’Asl blocca la Salernitana: la partita contro l’Udinese è a rischio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si avvicina l’inizio della 19esima giornata del campionato di Serie A, turno che si preannuncia scoppiettante per le zone alte e basse della classifica. Il primo match tra Udinese e Salernitana potrebbe non disputarsi. Secondo quanto riporta l’Ansa la squadra di Colantuono non partirà per Udine in seguito ad alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra. In attesa di nuovi tamponi molecolari, L’Asl ha vietato la partenza della Salernitana per Udine. I risultati nei nuovi test sono attesi nelle prossime ore, poi verrà presa una decisione definitiva sulla partenza. La gara è a forte rischio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si avvicina l’inizio della 19esima giornata del campionato di Serie A, turno che si preannuncia scoppiettante per le zone alte e basse della classifica. Il primo match tra Udinese epotrebbe non disputarsi. Secondo quanto riporta l’Ansa la squadra di Colantuono non partirà per Udine in seguito ad alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra. In attesa di nuovi tamponi molecolari,ha vietato la partenza dellaper Udine. I risultati nei nuovi test sono attesi nelle prossime ore, poi verrà presa una decisione definitiva sulla partenza. La gara è a forte. L'articolo CalcioWeb.

