L'arbitro Nasca punito per Atalanta-Roma (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'arbitro Nasca, che era al Var in occasione di Atalanta-Roma e che non ha chiamato Irrati alla review in occasione del gol del pareggio annullato alla squadra di Gasperini, non compare nell'elenco degli arbitri designati per l'ultima giornata d'andata del campionato, in programma da domani. Per l'Aia Nasca ha commesso un chiaro errore, e così salterà un turno.

Ultime Notizie dalla rete : arbitro Nasca Atalanta ancora furiosa: il protocollo Var sotto accusa Irrati , arbitro del match, ha annullato la rete senza rivedere l'azione al monitor, dunque è stato il Var Nasca a prendere la decisione, cosa non prevista in questa fattispecie. L' Atalanta , dunque,...

Gol Kessie, giusto annullarlo al Var? Il precedente Palomino e quello convalidato in Europa ... e Milan - Napoli , con la rete di Kessie al 90' non convalidato dall'arbitro Massa per una ...immagini al monitor - cosa che non aveva fatto Irrati sabato 18 dicembre fidandosi della verifica di Nasca ...

