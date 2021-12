Landini e Bombardieri | un confuso populismo di sinistra

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Vale la pena tornare sullo sciopero generale della Cgil e della UIL del 16 dicembre e sulla netta distinzione da parte della Cisl che ha fatto una sua manifestazione il 18 dicembre. Entrambi episodi di grande rilievo. Nessuno ha contestato lo sciopero per una impostazione autoritaria alla Erdogan o alla Orban. Il problema è un altro. In una fase di pandemia un sindacato fa uno sciopero generale per contestare un governo alla Bolsonaro che non riconosce il contagio, che adotta una politica autoritaria e che porta il paese verso la rovina. Per di più in Italia non c’è oggi un governo alla Monti che segua una linea in politica economica di lacrime e sangue con il taglio delle pensioni e l’aumento delle tasse sulla casa. Il governo Draghi sta adottando una politica espansiva e, avendo ottenuto grandi risorse dall’Europa, ha elaborato un piano di riforme, il PNRR. Già tutto ciò avrebbe ...