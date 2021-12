L'Aia: «I gol di Milan e Atalanta erano da annullare» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Basta polemiche, per l’Aia i gol del possibile 2-2 dell’Atalanta contro la Roma e dell’1-1 del Milan al Napoli erano da annullare. E quindi le decisioni prese dagli arbitri Irrati e Massa sono da considerare corrette. Ha affidato a Sky il commento degli episodi: “Aia conferma che le decisioni prese da Irrati e Massa nell’annullare i gol di Atalanta e Milan sono state corrette. Arbitri promossi a pieni voti, mentre rischia un lungo stop Nasca per l’errore al Var a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, come rivelato anche da Gasperini ospite a Sky Calcio Club”. Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Basta polemiche, per l’Aia i gol del possibile 2-2 dell’contro la Roma e dell’1-1 delal Napolida. E quindi le decisioni prese dagli arbitri Irrati e Massa sono da considerare corrette. Ha affidato a Sky il commento degli episodi: “Aia conferma che le decisioni prese da Irrati e Massa nell’i gol disono state corrette. Arbitri promossi a pieni voti, mentre rischia un lungo stop Nasca per l’errore al Var a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, come rivelato anche da Gasperini ospite a Sky Calcio Club”.

