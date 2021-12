Laghetto Eur | torna il possesso della Canottieri Eur l' area adibita alle attività sportive | dalla canoa al Dragon Boat

CicloMamaa70 : RT @bikediablo: #EuR #laghetto chiuso a biciclette è estremamente ingiusto. È l'unico attrversamento della Colombo fra Palasport e Viale Eu… - carlabrandolini : RT @bikediablo: #EuR #laghetto chiuso a biciclette è estremamente ingiusto. È l'unico attrversamento della Colombo fra Palasport e Viale Eu… - bikediablo : #EuR #laghetto chiuso a biciclette è estremamente ingiusto. È l'unico attrversamento della Colombo fra Palasport e… - augustogregori3 : Bellissima iniziativa di solidarietà questa mattina al laghetto dell'#eur. Lo spirito del Natale è soprattutto sos… - 91LwtBoobs : @M4L3FANT4SY Nuoti al laghetto dell'eur -

Un ragazzo di 17 anni è stato pestato a sangue da tre coetanei che hanno commesso uno scambio di persona. Il grave fatto si è verificato a Roma lo scorso 4 ottobre al Laghetto dell'Eur, dove la vittima è stata presa come bersaglio perché creduta il nuovo fidanzato della ex ragazza di uno della gang. Si è trattato praticamente di una spedizione punitiva.

Torna in possesso della Canottieri Eur la storica sede nautica sul Laghetto dell'Eur, adibita alle attività sportive: canoa, canottaggio, canoa polo e Dragon Boat (anche per disabili). Si tratta dell'ultimo atto di una lunga querelle giudiziaria con Eur spa che ha avviato un contenzioso sulla scadenza del contratto di locazione della sede affittata alla Canottieri Eur dal 1984.