Lady Gaga | «Vi racconto come mi sono trasformata in Lady Gucci»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Quando ho appreso la vicenda deiho pensato immediatamente a quella di altre due famiglie italiane, i Medici e i Borgia, abitate da membri in perenne conflitto gli uni con gli altri. E ho voluto raccontare la loro storiase fosse una versione moderna, divertente, esagerata, quasi operistica di quelle dinastie». Ridley Scott, 84 anni, regista di capolavoriAlien e Blade Runner, animato in tempi recenti da una foga produttiva che lo ha spinto a realizzare anche due film all’anno (infatti al cinema di recente è uscito pure il suo The Last Duel), spiega così quello che l’ha attirato nell’adattare il romanzo di Sara Gay Forden House of(edito in Italia da Garzanti) nell’omonimo film in uscita al cinema il 16 dicembre. Ilsi apre negli anni Settanta quando Maurizio ...

Un film di Ridley Scott con Lady Gaga. Una vera e propria soap che mette in scena in maniera libera e contemporanea una discesa agli inferi.