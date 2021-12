L’abbonamento annuale nelle palestre McFIT in offerta ad un prezzo eccezionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo mesi di restrizioni, zone rosse e lock down, le palestre hanno finalmente riaperto. Abbiamo quindi potuto dire addio a video lezioni, tablet e app, per tornare ad allenarci “dal vivo” anche se sempre in sicurezza... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo mesi di restrizioni, zone rosse e lock down, lehanno finalmente riaperto. Abbiamo quindi potuto dire addio a video lezioni, tablet e app, per tornare ad allenarci “dal vivo” anche se sempre in sicurezza...

Advertising

fortunatigianni : RT @altreconomia: Questo Natale regala o regalati l'abbonamento ad Altreconomia - lo puoi fare in un attimo dallo shop online - Fanclubpazziha1 : @lady_melynda Confermo....tutto vero e tutto super eccitante..i post di super Mely ??non bastano mai??...abbonamento… - altreconomia : Questo Natale regala o regalati l'abbonamento ad Altreconomia - lo puoi fare in un attimo dallo shop online… - max_babusci : RT @thebrightside0: #leggopositivo?? Il @Corriere unico quotidiano italiano che pubblica un settimanale tutto dedicato alle buone notizie @… - jorma1804 : Io ho l'abbonamento annuale al Super Extra Green Pass. Posso venire ? -

Ultime Notizie dalla rete : L’abbonamento annuale PlayStation Plus, l’abbonamento annuale scende del 33% per il Black Friday Webnews.it