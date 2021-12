La Vita in diretta non va in onda: perché, il motivo (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Vita in diretta non va in onda oggi: perché, il motivo, Rai 1 20 dicembre 2021 perché La Vita in diretta oggi, lunedì 20 dicembre 2021, non va in onda su Rai 1? Il classico appuntamento con il contenitore pomeridiano della prima rete oggi salta perché il conduttore, Alberto Matano, è in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid. Il giornalista infatti non ha neppure presenziato alla finale di Ballando con le stelle di sabato. Matano, che sta bene e non è positivo, ha annunciato la cancellazione del La Vita in diretta di oggi in un collegamento con la sua amica Mara Venier a Domenica In. Il conduttore si è sottoposto a una quarantena precauzionale: “Sto ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lainnon va inoggi:, il, Rai 1 20 dicembre 2021Lainoggi, lunedì 20 dicembre 2021, non va insu Rai 1? Il classico appuntamento con il contenitore pomeridiano della prima rete oggi saltail conduttore, Alberto Matano, è in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid. Il giornalista infatti non ha neppure presenziato alla finale di Ballando con le stelle di sabato. Matano, che sta bene e non è positivo, ha annunciato la cancellazione del Laindi oggi in un collegamento con la sua amica Mara Venier a Domenica In. Il conduttore si è sottoposto a una quarantena precauzionale: “Sto ...

