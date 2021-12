La Tv in streaming ha conquistato gli italiani | ecco i numeri

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Avanza la Tv on demand e gli abbonamenti salgono a 13,7milioni Il Sole 24 Ore, pagina 8, di Andrea Biondi. Isono quelli di una crescita continua. Che sa tanto di cambiamento costante di fruizione del contenuto audiovisivo, spinto dal digitale e dalle nuove abitudini, soprattutto dei più giovani. Insomma, un passaggio evolutivo che emerge con ancora maggior chiarezza analizzando idell’Osservatorio Servizi video Ott executive di EY. La società, che è fra i leader mondiali del consulting, aggiorna periodicamente queste informazioni. I servizi Ott (over the top) sono le media company che offrono contenuti via web. L’avanzata dell’on demand I dati – che prendono a esame Netflix, TimVision, Mediaset Infinity, Now (di Sky), Amazon Prime Video, Eurosport Player, Dazn, Disney+, Apple Tv+, Discovery+ – segnalano che al 31 ottobre 2021 in Italia ...