(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora una voltasi conferma un’icona di stile. La bella co-conduttrice di Che Tempo Che Fa, ha indossato unveramente di tendenza, come sempre del resto. Unaintera, uno degli outfit che sta spopolando tra le vip di tutto il mondo. Ma la vera chicca di questo modello sta nel colore, un marronee che, come ci scherza anche lei, sembra appena uscito dal forno sotto forma di un omino di pan di zenzero. La palette dei marroni ci ha accompagnato durante tutti questi mesi, dall’autunno fino all’inverno inoltrato. Una nuance perfetta e che sta benissimo a tutte, come del resto anche la jumpsuit di. Forse non proprio a tutte direte voi, ma vi possiamo assicurare che esistono svariati modelli di ...

Ai piedi,ha scelto di abbinare un paio di décolletées bianche Jimmy Choo e, a suggellare il tutto, una cintura marrone ton sur ton con laelegante.Lagerback con la sua...Perciò non è poi così difficile mettersi nei panni dell'infermiera bielleseBua, che di ... Forse ci riproverà con unada astronauta o un'armatura medievale, convinto che pur di non ...La tuta di Filippa Lagerback è il capo caldo e avvolgente che cercavamo: un modello perfetto in una nuance marrone di tendenza.Che a Natale voi siate team pandoro o panettone poco importa. I biscotti omini pan di zenzero mettono d'accordo tutti. E non solo. Perché questo colore al sapore di glassa e pizzicorio è pronto ad all ...