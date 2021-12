La testa di Conte traballa: così possono togliergli il M5s (Di lunedì 20 dicembre 2021) Attesa a Napoli per l'ordinanza del Tribunale sul ricorso degli attivisti. Viene contestata anche l'iscrizione di Giuseppe Conte al MoVimento 5 Stelle Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Attesa a Napoli per l'ordinanza del Tribunale sul ricorso degli attivisti. Viene conta anche l'iscrizione di Giuseppeal MoVimento 5 Stelle

Advertising

Loredan23086243 : RT @SonoStefanoIT: Il @Mov5Stelle è l'unica garanzia di un futuro sicuro ed equo per tutti i cittadini. Mettetevelo bene in testa. Gli al… - il_titolare : @Donato42472833 @mapuzio @conte_negroni @Rossonerosemper Sei come i nostalgici di mussolini, avete fatto la stessa… - BracaliM : RT @SonoStefanoIT: Il @Mov5Stelle è l'unica garanzia di un futuro sicuro ed equo per tutti i cittadini. Mettetevelo bene in testa. Gli al… - okwlor : RT @tranellio: OGGI SUL F.Q. MIGLIORI A CHIACCHIERE - Siamo dietro a Portogallo, Irlanda, Spagna e Belgio. A gennaio (Conte-Arcuri) eravamo… - InfinitoIsacco : RT @SonoStefanoIT: Il @Mov5Stelle è l'unica garanzia di un futuro sicuro ed equo per tutti i cittadini. Mettetevelo bene in testa. Gli al… -