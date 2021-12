La tennista Peng Shuai smentisce le denunce per violenza sessuale «Mai scritto o parlato di uno stupro» – Il video

(Di lunedì 20 dicembre 2021)tutto. Dopo aver denunciato di essere stata stuprata dall’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli, uno dei leader politici più potenti della Cina dal 2013 al 2018, la35 enne, ex numero uno al mondo di doppio, ora nega di aver mai accusato qualcuno di averla aggredita sessualmente. Quel post, pubblicato lo scorso 2 novembre sul suo account ufficiale di Weibo (il Twitter cinese) e poi scomparso nel nulla, continua a rimanere un mistero anche a causa delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’atleta al quotidiano di Singapore in lingua cinese Liahne Zaobao. «Sono stata sempre nella casa di Pechino senza che i miei movimenti fossero limitati», ha detto riferendosi al periodo di tempo, dopo la scomparsa del post sui social, in cui si erano completamente perse le sue tracce. Allora anche ...

