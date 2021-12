La tennista Peng Shuai smentisce l'accusa all'ex vicepremier cinese: 'Non ho mai detto che mi ha violentata' (Di lunedì 20 dicembre 2021) La tennista cinese Peng Shuai ha fatto la sua prima intervista pubblica dopo che un mese e mezzo fa aveva denunciato l'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli di averla costretta a un rapporto sessuale. In ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 dicembre 2021) Laha fatto la sua prima intervista pubblica dopo che un mese e mezzo fa aveva denunciato l'exZhang Gaoli di averla costretta a un rapporto sessuale. In ...

Agenzia_Ansa : La tennista cinese Peng Shuai in una intervista ha negato di aver mai accusato qualcuno di aggressione sessuale, as… - Tg3web : Scomparsa dalla scena, e poi riapparsa, la tennista cinese Peng Shuai, che aveva accusato di abusi sessuali un impo… - Antonio_Tatti_ : RT @Agenzia_Ansa: Caso Peng Shuai, la tennista smentisce le accuse: 'Non ho mai detto di essere stata violentata'. Un momento dell'intervis… - Antonio_Tatti_ : RT @Agenzia_Ansa: La tennista cinese Peng Shuai in una intervista ha negato di aver mai accusato qualcuno di aggressione sessuale, assicura… - Agenzia_Ansa : Caso Peng Shuai, la tennista smentisce le accuse: 'Non ho mai detto di essere stata violentata'. Un momento dell'in… -