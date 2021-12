La tennista Peng Shuai si sfoga in un video | “Io molestata? Un grande malinteso”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Riecco. Lacinese è tornata a parlare per la prima volta in unpubblico, ritrattando le accuse che hanno messo in agitazione il partito comunista. Di fronte alla telecamera...

Advertising

Tg3web : Scomparsa dalla scena, e poi riapparsa, la tennista cinese Peng Shuai, che aveva accusato di abusi sessuali un impo… - ConcettoCalvar1 : RT @Agenzia_Ansa: La tennista cinese Peng Shuai in una intervista ha negato di aver mai accusato qualcuno di aggressione sessuale, assicura… - mimmomaiello : RT @Tg3web: Scomparsa dalla scena, e poi riapparsa, la tennista cinese Peng Shuai, che aveva accusato di abusi sessuali un importante dirig… - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: Scomparsa dalla scena, e poi riapparsa, la tennista cinese Peng Shuai, che aveva accusato di abusi sessuali un importante dirig… - scheerenberger : RT @Tg3web: Scomparsa dalla scena, e poi riapparsa, la tennista cinese Peng Shuai, che aveva accusato di abusi sessuali un importante dirig… -

Ultime Notizie dalla rete : tennista Peng

RieccoShuai . Lacinese è tornata a parlare per la prima volta in un video pubblico, ritrattando le accuse che hanno messo in agitazione il partito comunista. Di fronte alla telecamera ha ...apparsa di nuovo pubblicamenteShuai . La giovaneha rilasciato una sospetta dichiarazione al quotidiano di Singapore Lianhe Zaobao . Nella prima intervista dopo le accuse di aggressione sessuale contro un alto ...È apparsa di nuovo pubblicamente Peng Shuai. La giovane tennista ha rilasciato una sospetta dichiarazione al quotidiano di Singapore Lianhe Zaobao. Nella prima intervista dopo le accuse di aggressione ...Peng Shuai ricompare in un video e spiega di non aver mai accusato nessuno di violenza sessuale. La tennista cinese, misteriosamente scomparsa da oltre un mese e mezzo dopo aver accusato di ...