La strana storia delle scimmie che uccidono i cuccioli di cane per vendetta: quanto c’è di vero? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci sono video che sono diventati virali. Filmati di pochi secondi in cui non si mostra la realtà che viene raccontata dai social e da alcune testate, ma che vengono utilizzati per dare adito e peso a una narrazione fosca di cui non si riescono a percepire neanche i contorni. E così la storia delle scimmie rapiscono e ammazzano cani per vendetta sembra essere la classica vicenda alimentata da voci che si rincorrono e si trasformano (anche nei numeri) in fenomeni che, concretamente, non hanno riscontri tangibili. Proviamo ora a riannodare il nastro di tutto ciò e raccontare tutto dall’inizio. LEGGI ANCHE > Non è vero che l’Europa (sempre brutta e cattiva) ha vietato i tatuaggi colorati La storia delle scimmie ammazzano cani proviene dall’India. In ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci sono video che sono diventati virali. Filmati di pochi secondi in cui non si mostra la realtà che viene raccontata dai social e da alcune testate, ma che vengono utilizzati per dare adito e peso a una narrazione fosca di cui non si riescono a percepire neanche i contorni. E così larapiscono e ammazzano cani persembra essere la classica vicenda alimentata da voci che si rincorrono e si trasformano (anche nei numeri) in fenomeni che, concretamente, non hanno riscontri tangibili. Proviamo ora a riannodare il nastro di tutto ciò e raccontare tutto dall’inizio. LEGGI ANCHE > Non èche l’Europa (sempre brutta e cattiva) ha vietato i tatuaggi colorati Laammazzano cani proviene dall’India. In ...

