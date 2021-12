“La solidarietà non è un pacco”, l’iniziativa alimentare rivolta a 400 famiglie del Salernitano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiPalomonte (Sa) – Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, ritorna nel Salernitano, la seconda edizione de “La solidarietà non è un pacco”, l’iniziativa sociale e solidale promossa da associazioni, Enti e aziende agroalimentari private, che vedrà la distribuzione gratuita di circa 400 i pacchi alimentari contenenti prodotti biologici e a “chilometro zero” delle aziende agricole e alimentari della Valle del Sele, del Tanagro, del Cilento e degli Alburni, che saranno donati alle famiglie salernitane che versano in situazioni di difficoltà economiche e povertà, quest’ultimo un fenomeno accentuato gravemente dalla pandemia. Promotrice dell’evento, l’Associazione Italiana Coltivatori della provincia di Salerno presieduta dal vicepresidente nazionale AIC, Donato Scaglione, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiPalomonte (Sa) – Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, ritorna nel, la seconda edizione de “Lanon è un”,sociale e solidale promossa da associazioni, Enti e aziende agroalimentari private, che vedrà la distribuzione gratuita di circa 400 i pacchi alimentari contenenti prodotti biologici e a “chilometro zero” delle aziende agricole e alimentari della Valle del Sele, del Tanagro, del Cilento e degli Alburni, che saranno donati allesalernitane che versano in situazioni di difficoltà economiche e povertà, quest’ultimo un fenomeno accentuato gravemente dalla pandemia. Promotrice dell’evento, l’Associazione Italiana Coltivatori della provincia di Salerno presieduta dal vicepresidente nazionale AIC, Donato Scaglione, ...

