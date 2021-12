La situazione negli ospedali è di emergenza? Parla Bassetti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’infettivologo invita alla calma: “Lanon è di, dobbiamo dirlo forte e chiaro. L’c’è per i non vaccinati”. Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto durante la trasmissione ‘Rotocalco 264’ condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia TV. L’infettivologo ha voluto rassicurare sullasanitaria del L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

FabrizioAnza : RT @DAVIDPARENZO: Questa, attualmente, la situazione a @Radio24_news a Milano negli studi de @LaZanzaraR24 con @giucruciani ! Compatibile s… - karda70 : RT @ARPALazio: #CheAriaFa a @Roma e nel #Lazio? Questa la situazione del #PM10 negli ultimi tre giorni: - Ven 17/12 quattro stazioni oltre… - CittadinidiTwtt : RT @RDAlessio: RT @ARPALazio: #CheAriaFa a @Roma e nel #Lazio? Questa la situazione del #PM10 negli ultimi tre giorni: - Ven 17/12 quattro… - Arsenico171 : @aliceinthelamb Immagino. Negli ultimi due anni è cambiato tutto. Situazione paradossale per via di un sistema marc… - RDAlessio : RT @ARPALazio: #CheAriaFa a @Roma e nel #Lazio? Questa la situazione del #PM10 negli ultimi tre giorni: - Ven 17/1… -

Ultime Notizie dalla rete : situazione negli

StrettoWeb

L'infettivologo ha voluto rassicurare sullasanitaria del nostro Paese. Queste le sue ...altri reparti il flusso è continuo e arrivano sia vaccinati sia non vaccinati. I soggetti ...... sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettatiultimi 30 giorni, pari a ... In Campania "lache si fa sempre più difficile di giorno in giorno, con contagi di operatori ...Matteo Bassetti ha iniziato il suo intervento parlando proprio della situazione negli ospedali italiani: "In Liguria i casi più gravi, che arrivano in terapia ...ROMA. "Alex Zanardi è tornato a casa". A farlo sapere è la moglie del campione di handbyke, Daniela Manni. La notizia è stata comunicata questa mattina dal palco dell'Auditoriu ...