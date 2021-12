La sinistra torna al potere in Cile: Boric batte il candidato di estrema destra Kast (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Cile riparte dalla sinistra. Nella notte italiana è proseguito lo spoglio dei voti del ballottaggio per eleggere il nuovo Presidente del Paese e a vincere, con ampio margine (viste le previsioni della vigilia) è stato Gabriel Boric, leader della coalizione Apruebo Dignidad. Il 35enne ha sconfitto il rivale di estrema destra José Antonio Kast, figlio di un membro del partito nazista tedesco che emigrò nel Paese Sudamericano dopo la Seconda Guerra Mondiale e divenne – insieme alla sua famiglia – uno dei sostenitori del regime di Pinochet. E proprio quest’ultimo, alla vigilia del voto per le elezioni in Cile, aveva ottenuto l’endorsement italiano di Matteo Salvini. Saludo de Matteo Salvini, líder de La Lega, Italia, a José Antonio Kast, y le desea la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilriparte dalla. Nella notte italiana è proseguito lo spoglio dei voti del ballottaggio per eleggere il nuovo Presidente del Paese e a vincere, con ampio margine (viste le previsioni della vigilia) è stato Gabriel, leader della coalizione Apruebo Dignidad. Il 35enne ha sconfitto il rivale diJosé Antonio, figlio di un membro del partito nazista tedesco che emigrò nel Paese Sudamericano dopo la Seconda Guerra Mondiale e divenne – insieme alla sua famiglia – uno dei sostenitori del regime di Pinochet. E proprio quest’ultimo, alla vigilia del voto per le elezioni in, aveva ottenuto l’endorsement italiano di Matteo Salvini. Saludo de Matteo Salvini, líder de La Lega, Italia, a José Antonio, y le desea la ...

Advertising

LaStampa : La sinistra torna al potere in Cile, Boric eletto presidente a soli 35 anni - oceanerazzurro : RT @fabrizio19651: VITTORIA! #Cile La sinistra torna clamorosamente al potere in Cile. Il giovane deputato della sinistra Gabriel #Boric, l… - AnnamariaGalav2 : RT @DavidAloia: Il porta sfiga Elezioni in Cile, la sinistra torna al potere: vince Boric il millennial http… - Daniele_Manca : Elezioni in Cile, la sinistra torna al potere: vince Boric il millennial. Il presidente eletto (35 anni appena) ha… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: La sinistra torna al potere in Cile, Boric eletto presidente a soli 35 anni -