La Serie A torna subito in campo per la 19ª giornata | curiosità e quote degli anticipi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Siinper la 19esimadel campionato diA, la stagione entra sempre più nel vivo. Un solo golnelle ultime quattro giornate di campionato e dieci punti in cascina che hanno rilanciato la Juventus nelle parti alte della classifica diA. I bianconeri di Allegri sembrano, finalmente, aver trovato una quadratura nella loro stagione e vogliono chiudere il girone di andata con un’altra vittoria. L’avversario, il Cagliari, non è certo poi insormontabile sia per tradizione che per l’annata che sta vivendo come dimostrano i 21 punti di distacco tra le due formazioni. Normale quindi che, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i bianconeri siano favoriti a bassissima quota, 1,20, rispetto al 15 con cui sono offerti gli ospiti con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie torna

... Superman & Lois: guarda il trailer della seconda stagione dellaAl centro della trama ci ... La coppiaa Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana , ...... smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato inA, l'... LE ULTIME - Scontata la squalifica, il giovane Felixa disposizione di Mourinho, che deve ancora ...In onda dal 20 dicembre e pure in streaming su NOW, racconta di una famiglia con tanti problemi: il trailer e quello che c'è da sapere ...Ancora una sconfitta, questa volta interna, per il Brusa Us Livorno allenato da Marco Pistolesi. Al PalaCosmelli passa il Valdera 67-74. Ma, rispetto alle precedenti prestazioni, dove gli ...