La Roma può ripartire da Abraham e Zaniolo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fino alla vigilia di Atalanta Roma, sulla squadra di Mourinho aleggiavano due nubi minacciose: l’esiguo numero di gol segnati, nonostante un potenziale offensivo decisamente sopra il livello medio del campionato, e la lunga striscia di risultati negativi nei big match, che proseguiva da oltre un anno, enfatizzata ironicamente da Mourinho in un’intervista post-partita in cui non faceva che guardarsi l’orologio. Dal punto di vista del risultato la trasferta di Bergamo ha diradato entrambi i dubbi: è stato un trionfo che potrebbe scrollare di dosso un po’ di tensione per i prossimi scontri diretti e il fatto che la vittoria sia arrivata contro una delle squadre più in forma del momento, sia nei risultati che nelle prestazioni, testimonia ancora di più del grande successo ottenuto. Certo, per la maggior parte del tempo, in realtà, la partita è stata più incerta di quello ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fino alla vigilia di Atalanta, sulla squadra di Mourinho aleggiavano due nubi minacciose: l’esiguo numero di gol segnati, nonostante un potenziale offensivo decisamente sopra il livello medio del campionato, e la lunga striscia di risultati negativi nei big match, che proseguiva da oltre un anno, enfatizzata ironicamente da Mourinho in un’intervista post-partita in cui non faceva che guardarsi l’orologio. Dal punto di vista del risultato la trasferta di Bergamo ha diradato entrambi i dubbi: è stato un trionfo che potrebbe scrollare di dosso un po’ di tensione per i prossimi scontri diretti e il fatto che la vittoria sia arrivata contro una delle squadre più in forma del momento, sia nei risultati che nelle prestazioni, testimonia ancora di più del grande successo ottenuto. Certo, per la maggior parte del tempo, in realtà, la partita è stata più incerta di quello ...

myrtamerlino : Forze dell'ordine che devono intervenire per per l'ennesima volta, causa aggressione dei #NoVax. Stavolta sono addi… - virginiaraggi : Daje Roma! Il sogno può avverarsi. Oggi l’Italia ha presentato al @Bieparis candidatura e progetto di #RomaExpo2030… - dianaterza : RT @LaVeritaWeb: Asl di Roma costretta al reintegro: «Può svolgere altri compiti». Ma la Regione vuole il ricorso. E i media attaccano il m… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Cafu: “#Mourinho può fare veramente bene alla #ASRoma. #Totti? E’ ora che la società lo faccia entrare ufficialmente”… - TwitPaola2 : RT @myrtamerlino: Forze dell'ordine che devono intervenire per per l'ennesima volta, causa aggressione dei #NoVax. Stavolta sono addirittur… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma può Quirinale, Zaia "Draghi è bene che resti premier" ROMA " "Il presidente del Consiglio sta dando uno standing unico al nostro Paese, riconosciuto anche ... Può decidere di non candidarsi per il Colle. E allora punto. Ma se si candidasse di certo avremmo ...

Covid, l'appello dell'Ordine dei Medici di Firenze: "Massima prudenza durante le feste" ... "Solo la vaccinazione con la terza dose ove necessario può arginare i contagi e soprattutto ... Stella (FI): 'Aderisco a marcia di protesta Ristoratori Toscani, a piedi a Roma' 26 Ottobre 2020 Regione ...

Manovra, Nisini: "Sciopero Cgil-Uil incomprensibile, evitare tensioni" latinaoggi.eu " "Il presidente del Consiglio sta dando uno standing unico al nostro Paese, riconosciuto anche ...decidere di non candidarsi per il Colle. E allora punto. Ma se si candidasse di certo avremmo ...... "Solo la vaccinazione con la terza dose ove necessarioarginare i contagi e soprattutto ... Stella (FI): 'Aderisco a marcia di protesta Ristoratori Toscani, a piedi a' 26 Ottobre 2020 Regione ...