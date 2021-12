La riproduzione della natività del Chiostro di Santa Sofia: domani la consegna alla città (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiComune di Benevento, Assessorato alla Cultura, Università del Sannio e Provincia di Benevento insieme a Sannio Europa, domani 21 dicembre 2021, alle ore 18.30, in Piazza Matteotti, presenteranno il primo prodotto di una iniziativa congiunta di promozione e valorizzazione dei beni culturali, tra tradizione e innovazione: la riproduzione in stampa 3D e la proiezione, attraverso la realtà aumentata, delle immagini simboliche ed evocative raffigurate sui rilievi del pulvino n. 1 del Chiostro di Santa Sofia. Un esperimento di collaborazione istituzionale per porre la ricerca scientifica applicata e la gestione dei beni culturali della città al servizio degli obiettivi prioritari di promozione e valorizzazione anche mediante una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiComune di Benevento, AssessoratoCultura, Università del Sannio e Provincia di Benevento insieme a Sannio Europa,21 dicembre 2021, alle ore 18.30, in Piazza Matteotti, presenteranno il primo prodotto di una iniziativa congiunta di promozione e valorizzazione dei beni culturali, tra tradizione e innovazione: lain stampa 3D e la proiezione, attraverso la realtà aumentata, delle immagini simboliche ed evocative raffigurate sui rilievi del pulvino n. 1 deldi. Un esperimento di collaborazione istituzionale per porre la ricerca scientifica applicata e la gestione dei beni culturalial servizio degli obiettivi prioritari di promozione e valorizzazione anche mediante una ...

