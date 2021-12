La regina Elisabetta preoccupata per il futuro della famiglia reale: “William non può farlo più” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Elisabetta II è “molto preoccupata” , riportano i tabloid inglesi. Il motivo? Il futuro della famiglia reale, in special modo quello di William e Kate. No, nessuna crisi in vista: ad angosciare la Sovrana è il fatto che il principe William spesso si mette alla guida dell’elicottero per trasportare l’intera famiglia da Londra alla residenza nel Norfolk. “È un bravo pilota, ma gli incidenti possono sempre accadere, soprattutto con il tempo incerto”, sono le parole riportate al Sun da una fonte vicina alla regina. Non a caso vi è una legge non scritta secondo cui i membri della famiglia reale non devono mai viaggiare insieme. Le nuove generazioni sono sempre più restie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021)II è “molto” , riportano i tabloid inglesi. Il motivo? Il, in special modo quello die Kate. No, nessuna crisi in vista: ad angosciare la Sovrana è il fatto che il principespesso si mette alla guida dell’elicottero per trasportare l’interada Londra alla residenza nel Norfolk. “È un bravo pilota, ma gli incidenti possono sempre accadere, soprattutto con il tempo incerto”, sono le parole riportate al Sun da una fonte vicina alla. Non a caso vi è una legge non scritta secondo cui i membrinon devono mai viaggiare insieme. Le nuove generazioni sono sempre più restie ...

Advertising

Corriere : La regina Elisabetta non si lascia frenare da Omicron e invita a pranzo 50 parenti - giu_seppe97 : @sven_again_ se la regina elisabetta fosse un'aliena - hrstyles_ : @hurricharry Grazie regina ELISAbetta???? - volpe_peppe : RT @Moonlightshad1: La regina Elisabetta per precauzione ha cancellato tutti i cerimoniali delle feste natalizie e il partito di #renzi inv… - ilaperacotta : scusate ma vi giuro mi saltano i nervi ma te chi sei la regina elisabetta per non fare il tampone? ti appare un bol… -