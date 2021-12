La regina Elisabetta e il piano alternativo per salvare il Natale a Sandringham (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da Palazzo fanno sapere che Sua Maestà prenderà una decisione nelle prossime ore, seguendo le direttive del governo: l’idea è organizzare un festeggiamento «ristretto», chiudendo la tenuta al pubblico e isolandosi qualche giorno prima dell’evento. Altrimenti resterà di nuovo a Windsor, ma quest’anno senza Filippo Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da Palazzo fanno sapere che Sua Maestà prenderà una decisione nelle prossime ore, seguendo le direttive del governo: l’idea è organizzare un festeggiamento «ristretto», chiudendo la tenuta al pubblico e isolandosi qualche giorno prima dell’evento. Altrimenti resterà di nuovo a Windsor, ma quest’anno senza Filippo

