La Premier va avanti nonostante Omicron: niente stop a Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Premier League va avanti, nonostante il campionato sconvolto da positivi e partite rinviate. Non si fermerà durante le feste. Lo hanno deciso i club in una riunione. I rappresentanti dei 20 club della massima serie inglese si sono incontrati oggi con i funzionari della lega per considerare l’ipotesi di un breve stop, un rinvio delle partite dal 28 al 30 dicembre. Tuttavia, nonostante alcuni dirigenti si siano espressi a favore di una pausa, la maggior parte dei club ha respinto l’idea, almeno per ora. I funzionari della Lega hanno utilizzato l’incontro per rafforzare le regole sui rinvii, chiarendo ai club che dovranno utilizzare i giocatori delle giovanili per fare in modo da non restare scoperte, ed evitare ulteriori rinvii, e di non programmare partite dell’U23 poco prima di una partita della ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) LaLeague vail campionato sconvolto da positivi e partite rinviate. Non si fermerà durante le feste. Lo hanno deciso i club in una riunione. I rappresentanti dei 20 club della massima serie inglese si sono incontrati oggi con i funzionari della lega per considerare l’ipotesi di un breve, un rinvio delle partite dal 28 al 30 dicembre. Tuttavia,alcuni dirigenti si siano espressi a favore di una pausa, la maggior parte dei club ha respinto l’idea, almeno per ora. I funzionari della Lega hanno utilizzato l’incontro per rafforzare le regole sui rinvii, chiarendo ai club che dovranno utilizzare i giocatori delle giovanili per fare in modo da non restare scoperte, ed evitare ulteriori rinvii, e di non programmare partite dell’U23 poco prima di una partita della ...

