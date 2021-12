La pm chiede di archiviare l’accusa di stupro | l’avvocato | “Attoniti”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “A nostro giudizio viene proposto un ragionamento che lasciae perplessi. Sono convinto che in sede di opposizione i giudici che dovranno valutare questa richiesta, non potranno che addivenire ad un giudizio favorevole nei confronti della mia assistita”. Lo ha detto all’ANSAMichele Sarno, parlando della richiesta di archiviazione avanzata da una pm della Procura di Benevento in merito alla denuncia presentata da una donna per violenza da parte del marito. Nelle motivazioni, infatti, i presunti atti violenti denunciati sono ritenuti “fatti carnali che devono essere ridimensionati nella loro portata“. Agli atti c’è la sua considerazione che a volte l’uomo deve “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze ...

Le parole dell'avvocato: "Tra l'altro pare che il fatto in sé non sia in contestazione, è sulle modalità del fatto, sulla volontà che c'è un'interpretazione che non condividiamo" ...
«A nostro giudizio viene proposto un ragionamento che lascia attoniti e perplessi. Sono convinto che in sede di opposizione i giudici che dovranno valutare questa richiesta, non potranno ...