La pandemia ci ha cambiato: e ora non riusciamo più a pensare al futuro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Viviamo in una democrazia sospesa: negli ultimi due anni il tempo si è fermato, come confermano i risultati del rapporto “Gli italiani e lo Stato” Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Viviamo in una democrazia sospesa: negli ultimi due anni il tempo si è fermato, come confermano i risultati del rapporto “Gli italiani e lo Stato”

Advertising

marcodimaio : #TheEconomist incorona l’Italia “Country of the year”. Per le riforme di Draghi, “internazionalmente rispettato e c… - Edenred_Italia : Abbiamo avuto il piacere di intervistare Carlo Stefanini, CEO di #Promarsa, azienda specializzata nella realizzazio… - UBrignone : RT @GiorgiaMeloni: FDI ha sempre considerato i test uno strumento valido per il contrasto della pandemia e ha da tempo chiesto che fossero… - ApePitagorica : RT @ARIZONA49: @QuestoTizio @EnricoAncillott L’OMS nel 2009 ha cambiato la definizione di Pandemia, da virus diffuso in vari paesi contempo… - andvaccaro : ISTAT, pandemia e smart working hanno cambiato la PA -