"La Omicron? Nessuno si illude". La frase sfuggita a Speranza: a Natale ci fanno la festa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ministro della Salute non lascia Speranza (stavolta con la lettera minuscola). Da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, fa il punto sulla situazione e dice: "Nessuno si illude che fermeremo questa variante". Doccia gelata in studio. Cosa vuole dire tutto questo? Dobbiamo aspettarci nuove restrizioni? Intanto, alcune regioni sono già in giallo, altre rischiano di diventarlo a breve. La variante corre, i vaccini per fortuna pure: il numero di dosi somministrare - grazie al lavoro del generale Figliuolo - procede a ritmo serrato. Poi parla dei vaccini nella fascia 5-11 anni. “Nelle prime due giornate abbiamo raggiunto la quota di oltre 52mila bimbi tra 5-11 anni che hanno fatto la prima dose e dentro questa cifra ci sono anche i miei due figli. Voglio ringraziare il nostro Sistema Sanitario Nazionale perché hanno avuto un'esperienza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ministro della Salute non lascia(stavolta con la lettera minuscola). Da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, fa il punto sulla situazione e dice: "siche fermeremo questa variante". Doccia gelata in studio. Cosa vuole dire tutto questo? Dobbiamo aspettarci nuove restrizioni? Intanto, alcune regioni sono già in giallo, altre rischiano di diventarlo a breve. La variante corre, i vaccini per fortuna pure: il numero di dosi somministrare - grazie al lavoro del generale Figliuolo - procede a ritmo serrato. Poi parla dei vaccini nella fascia 5-11 anni. “Nelle prime due giornate abbiamo raggiunto la quota di oltre 52mila bimbi tra 5-11 anni che hanno fatto la prima dose e dentro questa cifra ci sono anche i miei due figli. Voglio ringraziare il nostro Sistema Sanitario Nazionale perché hanno avuto un'esperienza ...

