La nuova destra giapponese mostra i muscoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un’alleanza di conservatori sta rimettendo all’ordine del giorno il riarmo giapponese e la revisione della costituzione. Tutti i paesi vicini, Cina e Corea del Sud in testa, sono allarmati. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un’alleanza di conservatori sta rimettendo all’ordine del giorno il riarmoe la revisione della costituzione. Tutti i paesi vicini, Cina e Corea del Sud in testa, sono allarmati. Leggi

Advertising

Tg3web : I capi di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono indagati per 'addestramento ad attività con finalità… - Internazionale : La nuova destra giapponese sta rimettendo all’ordine del giorno il riarmo e la revisione della costituzione. Tutti… - Rodica17957578 : RT @nicola_humar: Alle elezioni in #Cile trionfo del candidato della sinistra #Boric contro una destra reazionaria nostalgica della dittatu… - LorenzoTerm : RT @GiuseppeBlaset1: ???? Gabriel Boric nuovo presidente eletto del Cile con circa 11% di punti di scarto da Antonio Kast, candidato della de… - PravatoSilvano : RT @nicola_humar: Alle elezioni in #Cile trionfo del candidato della sinistra #Boric contro una destra reazionaria nostalgica della dittatu… -