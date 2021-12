La nonna li mette al riparo nella vasca: due bambini di 3 e 15 mesi ritrovati vivi in giardino dopo il tornado nel Kentucky (Di lunedì 20 dicembre 2021) Due bambini di 3 e 15 mesi sono sopravvissuti a uno dei tornado che tra il 10 e l’11 dicembre scorso hanno devastato il Kentucky negli Stati Uniti. La nonna, Clara Lutz, ha raccontato Wife TV che quando ha percepito il pericolo e la casa ha iniziato a tremare, ha messo i bambini in una vasca da bagno con una coperta, un cuscino e una bibbia. “L’ultima cosa che ricordo è che a un certo punto la vasca si era sollevata e non era più tra le mie mani”, ha detto all’emittente americana. “Tutto quello che potevo dire era: Signore, ti prego, riporta i miei bambini indietro sani e salvi”. La vasca da bagno è stata scaraventata nel cortile della casa, da cui per fortuna non si è mossa. È stata trovata così, capovolta con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Duedi 3 e 15sono sopravvissuti a uno deiche tra il 10 e l’11 dicembre scorso hanno devastato ilnegli Stati Uniti. La, Clara Lutz, ha raccontato Wife TV che quando ha percepito il pericolo e la casa ha iniziato a tremare, ha messo iin unada bagno con una coperta, un cuscino e una bibbia. “L’ultima cosa che ricordo è che a un certo punto lasi era sollevata e non era più tra le mie mani”, ha detto all’emittente americana. “Tutto quello che potevo dire era: Signore, ti prego, riporta i mieiindietro sani e salvi”. Lada bagno è stata scaraventata nel cortile della casa, da cui per fortuna non si è mossa. È stata trovata così, capovolta con i ...

