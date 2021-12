La Moratti al Quirinale? Di certo si sa solo che l’ex sindaco di Milano ha pranzato con la Meloni. Ma per Salvini è una montatura di panna (Di lunedì 20 dicembre 2021) La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e l’assessore lombardo al Welfare ed ex sindaco di Milano, Letizia Moratti si sono incontrate a pranzo nei giorni scorsi a Roma. È quanto confermano ambienti di FdI, precisando che l’incontro è avvenuto in un ristorante vicino a Palazzo Montecitorio. Il colloquio tra Meloni e Moratti – precisano dal partito della Meloni – si sarebbe incentrato su temi collegati al ruolo svolto dall’ex ministro di Forza Italia in Lombardia. Anche se nelle scorse settimane diverse indiscrezioni di stampa hanno riferito di possibili ambizioni di Moratti in vista dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. “Se uno vuole fare un incontro segreto, non va a mangiare in piazza davanti a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgiae l’assessore lombardo al Welfare ed exdi, Letiziasi sono incontrate a pranzo nei giorni scorsi a Roma. È quanto confermano ambienti di FdI, precisando che l’incontro è avvenuto in un ristorante vicino a Palazzo Montecitorio. Il colloquio tra– precisano dal partito della– si sarebbe incentrato su temi collegati al ruolo svolto dalministro di Forza Italia in Lombardia. Anche se nelle scorse settimane diverse indiscrezioni di stampa hanno riferito di possibili ambizioni diin vista dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. “Se uno vuole fare un incontro segreto, non va a mangiare in piazza davanti a ...

AseroGiovanna : @marilur1 @GiggioBarbone La moratti? Ma siete folli! È quella che voleva vaccinare prima i ricchi perché producono!… - infoitinterno : Quirinale, Salvini: «Pranzo Meloni-Moratti? E' montatura di panna, incontri segreti non si fanno al ristorante» - NascHome : RT @Pinucci63757977: La #Moratti al Quirinale? Si è detto una donna,non la calunniatrice di Giuliano Pisapia,accusato a vanvera dalla petro… - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: La Moratti candidata per il Quirinale perché donna in quanto donna è lei? #20dicembre - Le_Paginedi : RT @marilur1: Cioè le candidate femmine al Quirinale sono una ciellina che a me fa paurissima e una straricca che finanziava San Patrignano… -