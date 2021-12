(Di lunedì 20 dicembre 2021)di Sergioal Quirinale arriva con parole inequivocabili con dieci giorni d’anticipo sul suo ultimo Discorso di Capodanno. Il presidente della Repubblica si è congedato con parole che sono unnetto a chi ancora lo tira per la giacchetta. Alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo, il Capo dello Stato hapreso commiato: “Consentitemi infine, in questain cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimervi fervidi auguri per il Natale, per il Nuovo Anno e per il futuro. A tutti Voi e alle Vostre famiglie”. Parole formali, rituali ma non troppo. Sono l’istantanea con cui ha inteso mandare un altrocirca la sua indisponibilità a un bis al ...

Advertising

carolafrediani : ?? Uscita la mia newsletter @GuerrediRete. Si parla di: Assange; riconoscimento facciale; spyware; diritti dei rider… - SecolodItalia1 : “La mia ultima occasione”: così Mattarella dà l’addio definivo al Colle. Messaggio chiaro al Pd… - 21hmsby : watatsumi portarti al 100% è la mia missione fosse l’ultima cosa che faccio - CasaliGiul : RT @bgallavotti: Nell'ultima puntata di #diMartedì a un certo punto a seguire la mia conversazione con Giovanni Floris è stato addirittura… - favloujs : buon’ultima settimana in compagnia dei figlioletti criminali con la mia scena preferita in assoluto della s1 quella… -

Ultime Notizie dalla rete : mia ultima

'Consentitemi in questaoccasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità , di esprimervi fervidi auguri per il ... 'Vorrei iniziare esprimendo lariconoscenza per il supporto fornito in ...L'chiamata in uscita è quella alle 19.02 alla moglie Antonella. Da quel momento il cellulare ... Tutto in quei momenti, per laimpressione, faceva pensare a un suicidio" . Leggi Anche Morte ...Durante l’ultima Milano Fashion Week ... in ogni modo possibile. “I miei capi sono stati realizzati nel cuore della Toscana con tessuti naturali: le maglie in filato di alpaca sono state realizzate da ...Il campione spagnolo ha contratto il coronavirus dopo essere tornato dal torneo di Abu Dhabi: "Sto vivendo dei momenti spiacevoli" ...