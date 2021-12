La mascherina è il nostro amuleto contro Omicron (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nelle strade di Milano, al di là del perimetro delle vie centrali in cui la mascherina è obbligatoria per ordinanza comunale, sono tante le persone che in questi giorni freddi portano la mascherina e sopra la sciarpa. Alcune camminano in solitudine, altre con familiari coi quali condividono la vita e la casa, presumibilmente senza dormire l’uno a fianco dell’altro mascherati. Ora che la variante Omicron sembra destinata ad alzare la pressione sui sistemi di sanità pubblica, in tutta Europa la risposta adottata dai governi non è quella di attrezzare questi ultimi, facendo di tutto per seguire nel modo migliore i pazienti. In Italia si entra in zona gialla con appena il 10% di terapie intensive occupate, il che tradisce l’ispirazione dell’approccio di sanità pubblica: il malato di Covid non va curato ma va “evitato”. Per questo la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nelle strade di Milano, al di là del perimetro delle vie centrali in cui laè obbligatoria per ordinanza comunale, sono tante le persone che in questi giorni freddi portano lae sopra la sciarpa. Alcune camminano in solitudine, altre con familiari coi quali condividono la vita e la casa, presumibilmente senza dormire l’uno a fianco dell’altro mascherati. Ora che la variantesembra destinata ad alzare la pressione sui sistemi di sanità pubblica, in tutta Europa la risposta adottata dai governi non è quella di attrezzare questi ultimi, facendo di tutto per seguire nel modo migliore i pazienti. In Italia si entra in zona gialla con appena il 10% di terapie intensive occupate, il che tradisce l’ispirazione dell’approccio di sanità pubblica: il malato di Covid non va curato ma va “evitato”. Per questo la ...

