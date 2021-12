La lotta per la giustizia sociale come atto di amore e trasgressione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Riposa in pace Gloria Watkins, alias bell hooks. Spero mi permetterai di darti del tu. Hai catturato le menti e i cuori con molti dei tuoi scritti semplici, ma non semplicisti, come Talking Back. Thinking feminist, thinking black con gli adorabili e lucidi saggi su vari temi ed il dolore che si avverte per le molteplici oppressioni nelle intersezioni di razza, genere (compreso l’orientamento sessuale, la piaga dell’omofobia) e classe sociale. Lo stesso vale per l’acclamato Feminist Theory from Margin … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Riposa in pace Gloria Watkins, alias bell hooks. Spero mi permetterai di darti del tu. Hai catturato le menti e i cuori con molti dei tuoi scritti semplici, ma non semplicisti,Talking Back. Thinking feminist, thinking black con gli adorabili e lucidi saggi su vari temi ed il dolore che si avverte per le molteplici oppressioni nelle intersezioni di razza, genere (compreso l’orientamento sessuale, la piaga dell’omofobia) e classe. Lo stesso vale per l’acclamato Feminist Theory from Margin … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

