La Liguria torna in zona gialla. Toti: “Nessun dramma, ma è l’ora della prudenza” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo la Regione l’estremo ponente paga la vicinanza con la Costa Azzurra Nonostante la crescita dei positivi la situazione negli ospedali è sotto controllo Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo la Regione l’estremo ponente paga la vicinanza con la Costa Azzurra Nonostante la crescita dei positivi la situazione negli ospedali è sotto controllo

Advertising

infoitinterno : Natale alle porte, la Liguria torna in zona gialla - infoitinterno : Da domani Liguria in zona gialla, torna l'obbligo di mascherina anche all'aperto - infoitinterno : Coronavirus, Liguria in zona gialla: torna l’obbligo della mascherina all’aperto - StampaSavona : Coronavirus, Liguria in zona gialla: torna l’obbligo della mascherina all’aperto - GazzettadellaSp : Da domani Liguria in zona gialla, torna l'obbligo di mascherina anche all'aperto -