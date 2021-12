La Lazio non ha mai perso quando ha segnato il primo gol in incontri interni (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Lazio (otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i biancocelesti non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol in incontri interni. Sesto gol per Pedro in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella stagione scorsa con la maglia della Roma. Nelle ultime 8 stagioni disputate in un grande campionato europeo, solamente due volte Pedro ha segnato almeno sei reti in un girone d’andata: 6 quest’anno e 6 nel 2018/19 con il Chelsea. In generale non fa meglio dagli 11 messi a referto nel girone d’andata 2013/14 con il Barcellona. Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in Serie A, l’ultima volta che il classe ’95 ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) La(otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i biancocelesti non hanno maihannoilgol in. Sesto gol per Pedro in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella stagione scorsa con la maglia della Roma. Nelle ultime 8 stagioni disputate in un grande campionato europeo, solamente due volte Pedro haalmeno sei reti in un girone d’andata: 6 quest’anno e 6 nel 2018/19 con il Chelsea. In generale non fa meglio dagli 11 messi a referto nel girone d’andata 2013/14 con il Barcellona. Mattia Zaccagni hanelle ultime due partite disputate in Serie A, l’ultima volta che il classe ’95 ...

