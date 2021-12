La Galleria del Tempo, anteprima a Palazzo Reale di Napoli con Epifani, Osanna e Manfredi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si inaugura domani, 21 dicembre 2021, “La Galleria del Tempo”, un percorso multimediale nella storia di Napoli che amplia l’offerta culturale del complesso di Palazzo Reale con nuovo spazio espositivo di 1800 metri quadrati allestito nelle suggestive Scuderie Borboniche, restaurate per l’occasione. anteprima riservata alla stampa, dalle ore 11.45 alle 12.15, oganizzata da Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale, con la partecipazione dei giornalisti e l’intervento di Massimo Osanna, direttore generale Musei, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. L’esposizione permanente conduce il visitatore in un viaggio nella storia della città di Napoli attraverso i secoli, a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si inaugura domani, 21 dicembre 2021, “Ladel”, un percorso multimediale nella storia diche amplia l’offerta culturale del complesso dicon nuovo spazio espositivo di 1800 metri quadrati allestito nelle suggestive Scuderie Borboniche, restaurate per l’occasione.riservata alla stampa, dalle ore 11.45 alle 12.15, oganizzata da Mario, direttore del, con la partecipazione dei giornalisti e l’intervento di Massimo, direttore generale Musei, e Gaetano, sindaco di. L’esposizione permanente conduce il visitatore in un viaggio nella storia della città diattraverso i secoli, a ...

