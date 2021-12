La follia del ciclocross sulla neve vista da vicino (Di lunedì 20 dicembre 2021) È appena finita una gara, ne sta per iniziare un’altra e in zona premiazioni non si capisce nulla. Mentre le autorità aspettano che le atlete salgano sul palco per essere acclamate, nascosto in una cuffia grigia il presidente federale Cordiano Dagnoni non muove neanche un muscolo. Guarda un punto lontano nella valle mentre ai suoi piedi ha le tre bottiglie di vino che saranno aperte sulla folla. Molti fotografi si concentrano su Eva Lechner: la bolzanina è perfettamente a suo agio in questo freddo polare. Ripone qualcosa nello zaino gigante che un meccanico-sherpa le ha portato e si prepara alle interviste. Puck Pieterse, invece, vorrebbe essere da tutt’altra parte. È arrivata a quasi tre minuti dalla vincitrice, per un nono posto che è anche il suo peggior piazzamento quest’anno. Classe 2002, Pieterse è uno dei migliori talenti della disciplina: a Tabor un mese fa ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 20 dicembre 2021) È appena finita una gara, ne sta per iniziare un’altra e in zona premiazioni non si capisce nulla. Mentre le autorità aspettano che le atlete salgano sul palco per essere acclamate, nascosto in una cuffia grigia il presidente federale Cordiano Dagnoni non muove neanche un muscolo. Guarda un punto lontano nella valle mentre ai suoi piedi ha le tre bottiglie di vino che saranno apertefolla. Molti fotografi si concentrano su Eva Lechner: la bolzanina è perfettamente a suo agio in questo freddo polare. Ripone qualcosa nello zaino gigante che un meccanico-sherpa le ha portato e si prepara alle interviste. Puck Pieterse, invece, vorrebbe essere da tutt’altra parte. È arrivata a quasi tre minuti dalla vincitrice, per un nono posto che è anche il suo peggior piazzamento quest’anno. Classe 2002, Pieterse è uno dei migliori talenti della disciplina: a Tabor un mese fa ...

Advertising

sportface2016 : +++#Gasperini è una furia: 'Come si fa ad annullare il gol del 2-2, #Palomino non l'ha mai toccata. Al #Var hanno 2… - NicolaPorro : La proposta della #Littizzetto mette i brividi, ma almeno si è accorta di una follia del #supergreenpass... (VIDEO)?? - ItsmeFede : RT @CiroNostro: Avanti, vediamo se avete il coraggio di deliberare l’obbligatorietà del vaccino. Fatevi sotto con la vostra follia che noi… - lUltimoUomo : Reportage dalla Coppa del mondo di ciclocross, tra montagne di neve, bici portate in spalla e vin brulé. - micfur68 : @__Furiaceca Purtroppo tira aria di ridimensionamento le parole di Arrivabene sono state chiare nessuna follia e oc… -