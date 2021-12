La Fifa: il Mondiale ogni due anni aumenterebbe i ricavi di 4,4 miliardi di dollari (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mondiale ogni due anni, la Fifa non si arrende. E presenta uno studio di Nielsen e OpenEconomics secondo cui il Mondiale ogni due anni aumenterebbe i ricavi di circa 4,4 miliardi di dollari in quattro anni. Per la Fifa 3,5 miliardi di dollari potrebbero essere distribuiti per lo sviluppo del calcio. Oltre 16 milioni di dollari in più per ciascuna delle 211 associazioni aderenti alla Fifa. Sia la Uefa sia la confederazione sudamericana Conmebol sono contrarie all’organizzazione più frequente dei Mondiali. Il prossimo Congresso Fifa si terrà il 31 marzo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021)due, lanon si arrende. E presenta uno studio di Nielsen e OpenEconomics secondo cui ilduedi circa 4,4diin quattro. Per la3,5dipotrebbero essere distribuiti per lo sviluppo del calcio. Oltre 16 milioni diin più per ciascuna delle 211 associazioni aderenti alla. Sia la Uefa sia la confederazione sudamericana Conmebol sono contrarie all’organizzazione più frequente dei Mondiali. Il prossimo Congressosi terrà il 31 marzo. L'articolo ilNapolista.

reportrai3 : Le plusvalenze e il far west del calciomercato, la deregolamentazione dei procuratori, la Superlega e il progetto d… - napolista : La Fifa: il Mondiale ogni due anni aumenterebbe i ricavi di 4,4 miliardi di dollari La Fifa presenta uno studio di… - zazoomblog : Fifa si spinge per il Mondiale ogni due anni: un miliardo di introiti in più a stagione - #spinge #Mondiale #anni:… - sportface2016 : #Calcio #Fifa spinge ancora per Mondiale ogni due anni - sportli26181512 : #Finanza #Notizie FIFA: «Dai Mondiali biennali 4 mld di ricavi in più»: Il mondiale ogni due anni, invece che a cad… -